デビューから２連勝中のクレパスキュラー（牡３歳、美浦・栗田徹厩舎、父リオンディーズ）が、次走はスプリングＳ（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル）に向かう。鞍上はクリストフ・ルメール騎手を予定していることがわかった。キャロットクラブが２６日までにホームページで発表した。同馬は１２月のひいらぎ賞（中山）を勝利した後、福島・ノーザンファーム天栄へ放牧に出され、２月１３日に美浦トレセンへ帰厩し