世界初、完全養殖に成功した「近大ノドグロ」。養殖のお味は？近畿大学が養殖した魚を提供する養殖魚専門のレストラン「近畿大学水産研究所」。２６日からここで新たに提供されるのが、養殖したノドグロ・１尾まるごと使った「姿焼き」です。白身でありながら脂が豊富なことから「白身のトロ」とも呼ばれるノドグロ。天然物は漁獲量が少なく高級魚として知られています。近畿大学水産研究所では約１０年にわたる研究の末、