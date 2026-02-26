西武は２６日、４月２８日から５月６日にベルーナドームで開催する公式戦６試合を「ファミリーフェスタ」として開催すると発表。同時に、５月４〜６日のソフトバンク戦では、「ポケモンベースボールフェスタ２０２６」を開催することも発表した。幼少期からポケモンに慣れ親しんで育った隅田知一郎投手（２６）は球団を通じ、「ポケットモンスター３０周年、おめでとうございます。小さいころから遊んでいたポケモンとのイベン