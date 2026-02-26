３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が２６日、中日との壮行試合が行われるバンテリンドームでの前日練習後に鈴木誠也外野手（３１）＝カブス＝とともに会見し、帰国後は初めてメディアの取材に応じ「前回同様プレッシャーはかかる。いい状態で試合をこなせれば十分戦っていける」と連覇へ意気込みを語った。大谷は２４日に羽田空港着のチャータ