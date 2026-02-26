ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が生放送で驚きの事実を告白し、世の女性たちに衝撃を与えた。２６日の日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）にスタジオに生出演した。街頭インタビューで大学１年の女性から、メイクに関する質問が。「チークとかも信じられないぐらいツヤ感もあってまつ毛もまつパ（まつ毛パーマ）して