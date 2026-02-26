▼福岡県（福岡管区気象台）【福岡地方】雨時々止む【北九州地方】雨時々止む【筑豊地方】雨時々止む【筑後地方】雨時々止む▼佐賀県（佐賀地方気象台）【南部】雨時々止む【北部】雨時々止む▼長崎県（長崎地方気象台）【南部】雨時々止む【北部】雨時々止む【壱岐・対馬】雨時々止む【五島】雨時々止む▼熊本県（熊本地方気象台）【熊本地方】くもり後雨【阿蘇地方】くもり後雨【天草・芦北地方】くもり後雨【球磨地方】くもり後