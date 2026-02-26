プロ野球・中日の球団マスコットであるドアラが26日、侍ジャパンと中日の試合に出演することを発表しました。ドアラは自身のX(旧Twitter)を更新。「『ラグザス侍ジャパンシリーズ2026名古屋』に出演することになりました。よろしくお願いします」と発表し、ファンからも喜びの声があがっています。侍ジャパンは27日からバンテリンドームで中日との2連戦に挑みます。侍ジャパンは2023年の前回大会でも、強化試合の一環として中日と