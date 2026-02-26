右ふくらはぎの肉離れのため宮崎・都城の３軍・故障班キャンプで調整している浅野翔吾外野手（２１）が２６日、３月中の実戦復帰を目指していることを明かした。今キャンプは２軍スタート。「やるしかない。何か変わったところを見せられるように」と、並々ならぬ決意で臨んだ。初日から精力的に動いていたが、５日の練習中に負傷。６日に宮崎市内の病院を受診し、７日から故障班に加わった。この日はノックやマシン打撃を行い