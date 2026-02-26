「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋侍ジャパン−中日」（２７日、バンテリンドーム）阪神・佐藤輝明内野手が、ホームランウイングが完成したバンテリンドームでフリー打撃。右翼４階席の看板直撃弾を含めて、２２スイングで６本の柵越えを放った。本塁から右中間、左中間への飛距離は各１１６ｍから１１０ｍに短縮。フェンスの高さも４・８ｍから３・６ｍとなり、より本塁打が出やすい状況となった。佐藤輝は