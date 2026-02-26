明治天皇陵を参拝された悠仁さま＝26日午後、京都市伏見区（代表撮影）秋篠宮家の長男悠仁さまは26日、京都市を訪問された。1泊2日の日程で、この日は昨年9月に成年式を終えたことを報告するため、明治天皇陵や孝明天皇陵などを参拝した。午後2時過ぎ、明治天皇陵に到着し、モーニング姿で陵の前に進み、玉串をささげて深く一礼した。悠仁さまは成年式の一連の行事として、昨年9月に伊勢神宮（三重県伊勢市）と初代天皇とさ