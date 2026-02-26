【ワシントン＝淵上隆悠】米国のルビオ国務長官は２５日、カリブ海のセントクリストファー・ネビスを訪問し、この地域の１４か国・１地域が構成する「カリブ共同体」（カリコム）の首脳会合で演説した。西半球を重視する姿勢を鮮明にし、「我々には共通の機会と課題がある」と述べ、協調を呼びかけた。ルビオ氏は、麻薬組織などによる越境犯罪が米国の安全保障を脅かしていると指摘。投資やエネルギー政策で協力を深めることを