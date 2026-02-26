歌手の田原俊彦が２６日、都内で「パーティーはこれからだ！“田原俊彦”２０２６年も日本中を元気にさせるぞ！大発表会」を行った。２月２８日のバースデー付近に自身の１年の計画を語る恒例のイベント。６月１７日に８２作目のシングル（タイトル未定）のリリースが決定したことなど、さまざまなプロジェクトを発表した。田原は先月、一部週刊誌で３０代女性とドライブデートを楽しむ姿を報じられたばかり。報道陣から真相を