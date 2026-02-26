福士蒼汰、緒形直人出演のフジテレビドラマ「東京Ｐ．Ｄ．警視庁広報２係」第５話が２４日に放送された。今回は誘拐事件時の報道協定がテーマ。息子が誘拐され、犯人からの脅迫電話を受ける資産家・野上京香役で加藤英美里が登場した。声優としては「らき☆すた」柊かがみ役、「ＳＰＹ×ＦＡＭＩＬＹ」ベッキー・ブラックベル役などで知られるが、テレビドラマに突然現れ、ネットが反応。「クレジットでるまでママが加藤英