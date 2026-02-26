株式会社エスコンは26日、モンテディオ山形の新スタジアム構想への出資および同クラブ運営会社の株式取得（子会社化）を発表した。今回の発表によると、エスコンは、2028年8月開業予定の新スタジアム構想（以下「本構想」）を推進する株式会社モンテディオフットボールパークに対して、最大50億円を出資するとのことだ。また、本構想を推進するため、サッカークラブと新スタジアムを運営する株式会社モンテディオ山形（以下「M