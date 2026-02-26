関節技の鬼藤原喜明のプロレス人生（８）（連載７：アントニオ猪木がパキスタンで油まみれの男と対戦藤原喜明が振り返る猪木の強運＞＞）プロレスラー藤原喜明はサラリーマンを経て、23歳で旗揚げ間もない新日本プロレスに入門。アントニオ猪木、カール・ゴッチの薫陶（くんとう）を受け、道場で関節技の技術を磨き、新日本プロレス最強伝説の礎を築いた。そんな藤原が激動の人生を振り返る連載の第８回は、人生の師と仰ぐ