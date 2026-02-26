アパートのオーナーが認知症になると、銀行口座が凍結されて修繕費や税金が払えなくなり、賃貸経営ができなくなります。そうなると、入居者に大変な迷惑がかかることもあるでしょう。 本記事では、もし親がオーナーで認知症の兆候が見られた場合、家族が取るべき行動を解説します。 判断能力の低下が招く「賃貸経営のまひ」 親が、長年大切にしてきたアパート。オーナ