ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日、?弾丸移動?でＷＢＣ日本代表に合流。バンテリンドームで行われた全体練習に加わった。２４日に帰国していた大谷はこの日、羽田空港からチャーター機で県営名古屋空港に移動。東京―名古屋といえば、東海道新幹線ののぞみでおよそ９０分で移動できるが、そこは世界屈指のスーパースターだ。一般人にはなかなかマネできない方法で名古屋の地に降り立った。その後はタクシーで球場入り