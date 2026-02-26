ホワイトデーのお返しの意味って？ホワイトデーのお返しには、それぞれのお菓子やギフトに意味が込められています。例えばマカロンには「あなたは特別な人」、クッキーには「友達でいよう」という意味が。こうした意味を知らずに選ぶと、本命の相手に友達の意味をもつお菓子を贈ってしまう…なんてことも！相手との関係性や自分の気持ちに合ったお返しを選ぶために、それぞれの意味を理解しておくことが大切です。この記事では、本