メ～テレ（名古屋テレビ） 逮捕された元津市議の男は、有権者に果物や日用品なども配っていたことが分かりました。 公職選挙法違反の疑いで逮捕・送検されたのは、津市の建築業、長谷川正容疑者（68）です。 長谷川容疑者は、1月に行われた津市議選に当選するため、去年12月下旬ごろから1月中旬ごろまでの間、有権者4人に投票を依頼するなどの目的でプリペイドカードを渡した疑いが持たれています。 警察は長