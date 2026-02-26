メ～テレ（名古屋テレビ） 教師グループによる盗撮・画像共有事件で、北海道の元教師の男に検察は懲役3年を求刑しました。 起訴状などによりますと柘野啓輔被告（41）は、2023年から去年にかけて中学校内で女子生徒5人が着替えをする様子をペン型カメラで盗撮したなどの罪に問われています。 26日の裁判で検察側は「隙あらば手当たり次第に女子生徒の盗撮を繰り返した犯行は、被害者の人格を無視したもので、