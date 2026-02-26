ファミリーマートは今年9月に創立45周年を迎えることから、新スローガン『いちばんチャレンジ』を策定した。取り組みの第1弾では、看板商品の「おむすび」の新商品やキャンペーンを展開する。また、物価高に対応したキャンペーンの実施や、更なるフードロス削減に向けて冷凍弁当と冷凍おむすびの販売エリアの拡大などに取り組む。施策を通じて選ばれるブランドになることを目指す。〈新スローガン『いちばんチャレンジ』 8つのキー