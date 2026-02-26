AI画像の解析知見を取り入れたソフィーナのサービスや、NEW TECHマスカラなど、2026年春夏ananモテコスメ大賞のニュース部門をお届け！スキンケアにもAI技術が到来。肌タイプ別の最適解が見つかる！「ちょっと困ったな」にヒントをくれるAIが肌悩みの解決にも応用できる時代に。なかでもAI画像の解析知見を取り入れたソフィーナのサービスはその好例。新しい技術を取り入れて、日々進化するアイテムたちから目が離せない！SOFINA S