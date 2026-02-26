【雪泉 ボンデージメイドVer.】 8月 発売予定 価格：39,600円 フリーイングは、フィギュア「雪泉 ボンデージメイドVer.」を8月に発売する。価格は39,600円。 本商品は「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK」」より「雪泉」を1/4スケールフィギュア化したもの。「閃乱カグラ×ドン・キホーテ」コラボにて描かれた、ボンデージメイド