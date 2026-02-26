ボルボV60クロスカントリーの最終限定車ボルボ・カー・ジャパンは、Dセグメントのクロスオーバー『ボルボV60クロスカントリー』の最終モデルとして、『V60クロスカントリー・ウルトラB5 AWDクラシックエディション』を200台限定で発売開始した。【画像】ボルボV60クロスカントリーの有終の美を飾る『クラシックエディション』のディテール全8枚V60クロスカントリーは、1998年に登場した『V70 XC』をルーツにもつクロスオーバーモ