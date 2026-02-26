県内の最新のレギュラーガソリンの平均小売価格は前の週から値上がりし、1リットルあたり157円でした。値上がりは4週連続です。来週も値上がりが続くと見込まれています。24日、火曜日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、前の週から70銭値上がりし1リットルあたり157円でした。全国の平均＝157円10銭とほぼ同じ水準の価格ですが、4週連続の値上がりとなりました。価格を調査している石油情報センタ}