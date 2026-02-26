中国国家税務総局の付加価値税インボイスデータによると、2026年の春節連休（2月15〜23日）期間中、中国の消費関連産業の1日当たりの売上高は前年同期比13．7％増加したことが分かりました。家電製品などの買い替え補助金や賞金付きレシート制度などの政策に後押しされ、消費者はロボット掃除機やミラーリング対応テレビなど、品質のより高いハイテクを搭載したスマート製品を好むようになり、家庭用電化製品の売上高は前年同期比1