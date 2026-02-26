中国メディアの環球時報は26日、日本への渡航を避けた中国人客がタイの旅行業の回復をけん引しているとする記事を掲載した。記事はまず、中国では多くの人が春節（旧正月）に伴う大型連休の旅行先として日本ではなくタイを選んだとし、米トラベル・アンド・ツアー・ワールドの報道を引用して、タイ政府観光庁のデータによると、22日までの1週間のタイへの旅行客全体の23％を中国人客が占めたと伝えた。そして、トラベル・アンド・