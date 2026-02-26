Photo: 三浦一紀 イス選ぶって難しい。リモートワークが増えてきた昨今、自宅での仕事環境の整備は重要です。そこで、ぜひ見直してほしいのが「イス」です。なんとなく机にお金を掛けてしまいますが、実はイスのほうが重要。なんせ、自分の身体を預けるもの。適当なイスに座り続けていると、肩や腰が悲鳴を上げてしまいます。自宅に自分のワークスペースがあるのなら、ぜひイスをいいものに