全国的に水不足が懸念される中、県内では25日の雨で、渇水傾向のダムの貯水量が増えました。県内では25日、久しぶりにまとまった雨が降りました。貯水量が減っているダムにとっては恵みの雨に。福山河川国道事務所によると、芦田川水系の八田原ダムと三川ダムの合計貯水量は1783万トンと、前の日に比べて約90万トン増えました。一方、2つのダムで1500万トンを下回った場合、その翌日から工業・農業用水で20％の取水制限を行う方針