フェルメールの名画「真珠の耳飾りの少女」が来日する大阪中之島美術館の展覧会の名称が『フェルメール《真珠の耳飾りの少女》展 17世紀オランダ絵画の名品、奇跡の再来日』に決定した。さらに、フェルメールの「ディアナとニンフたち」の出品も決定。マウリッツハイス美術館が所蔵するフェルメール作品3点のうち、2点が日本で見られる貴重な機会となる。【画像】貴重… フェルメールの最初期の作品「ディアナとニンフたち」など