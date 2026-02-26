二階堂蓮ノルディックスキー・ジャンプ男子でミラノ・コルティナ冬季五輪個人ラージヒル銀メダルの二階堂蓮（日本ビール）が、五輪後の初戦となるワールドカップ（W杯）を欠場する見通しとなった。26日、自身の交流サイト（SNS）で明らかにした。二階堂は航空機トラブルなどの影響と説明。オーストリアのクルムで27日に予選、28日に本戦が行われるW杯個人第21戦に「間に合いそうにありません」などと投稿した。初出場のミラ