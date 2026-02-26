「青春を考えるヴィヴィッドな文庫」というキャッチフレーズで、1976年5月28日に創刊された「集英社コバルト文庫」が、今年で創刊50周年を迎える。これを記念した企画展『ときめくことばのちから展―少女小説家は死なない！─』が、4月29日〜5月10日の12日間、東京・西武渋谷店A館7階にて開催される。【動画】小説原作の名作アニメも続々！『薬屋のひとりごと』続編PV「集英社コバルト文庫」は、『小説ジュニア』『雑誌Cobalt