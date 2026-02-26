反町隆史、大森南朋、津田健次郎が主演するフジテレビ「ラムネモンキー」第７話が２５日、放送され、まさかの次回予告にＳＮＳが盛り上がった。３月４日放送の次回は、映研の４人目の部員である黒江恵子がテーマとなる。記憶をたどると、ピアノが弾けるため映画の音楽を担当し、出演もすることになった…というものだったが、終盤にきて突如、カギを握る人物「４人目」の登場にＳＮＳ上でも「えっ？！何？！どういうこと」など