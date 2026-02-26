名古屋市の自動車学校で正職員を定年後に嘱託職員として再雇用された男性2人が、基本給などの大幅減額は不当だとして、差額支給を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決で、名古屋高裁は26日、学校側に計約336万円の賠償を命じた。