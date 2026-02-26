第1ラウンド、18番でパーパットを決め、ホールアウトする山下美夢有。4アンダーで3位と好発進＝セントーサGC（共同）【シンガポール共同】米女子ゴルフのHSBC女子世界選手権は26日、シンガポールのセントーサGC（パー72）で第1ラウンドが行われ、山下美夢有が4バーディー、ボギーなしの68で回り、首位と2打差の3位と好発進した。昨年2位の古江彩佳と竹田麗央が71で18位。西郷真央と馬場咲希は72で28位につけ、岩井千怜は73で36