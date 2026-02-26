【WWE】RAW（2月23日・日本時間24日／ジョージア・アトランタ）【映像】“格ゲーキャラ”のような横回転の旋風脚規格外の飛び技で話題沸騰の若手レスラーが、異次元ともいえる“横回転の旋風脚”を披露。ロープの反動を使って物理の法則を無視するかのようなトルネードキックに度肝を抜かれたファンから冬季五輪の余韻も相まってか「トリプルアクセルかよ」といった驚きの声まで飛び出した。ジェボン・エバンスとコフィ・キン