秋篠宮ご夫妻の長男・悠仁さまは、京都府を訪れ、成年式を終えた報告をするため明治天皇などの陵墓を参拝されました。26日午後3時ごろ、悠仁さまは車の窓を開け笑顔で手を振られました。モーニング姿の悠仁さまは京都市内にある明治天皇の陵墓へとゆっくり進み、玉ぐしを捧げて深く拝礼し、2025年9月に成年式を終えたことを報告されました。引き続き、明治天皇の后、昭憲皇太后や孝明天皇の陵墓などを参拝されました。今回の京都訪