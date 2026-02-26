◇スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会大阪阪南支部予選（１４、１５日・みなと堺グリーンひろば硬式野球場）◆中学生の部・決勝堺初芝ボーイズ３―７大阪泉大津ボーイズ「スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）の各支部予選が行われ、大阪阪南支部では大阪泉大津ボーイズが、春は初の全国切符をつかんだ。歴史をつくったナインが、何度も何度も雄たけびを上げた。