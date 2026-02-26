フジテレビは26日、元F1ドライバーの中野信治氏が動画配信サービス・FODでのF1配信にレギュラー解説として出演することを発表した。実況は、新たに「フジテレビF1ナビゲーター」に就任したサッシャが担当し、長年F1中継を支えてきたコンビがFODで復活する。(左から)中野信治氏、サッシャFODでは、「FOD F1プラン」の提供を開始。2026年シーズンのF1全24戦・全セッションを日本語実況・解説付きでライブ配信、見逃し配信する。また