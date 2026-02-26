巨人の春季キャンプは２６日、午後に休養を取る?半ドン?で練習を終えた。来日１年目のフォレスト・ウィットリー投手（２８）は午後の休養にも勝る?癒やし?に思わず表情を緩めた。映画のワンシーンのようだった。投手エリアのサブグラウンドで練習を終え、引き揚げようとした右腕の視線が止まった。ジャイアンツユニホームのデザインの服をまとったゴールデンレトリバーだ。両手を広げて顎の下を優しくなでると、しっぽを振って