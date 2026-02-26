数多くのスポーツ選手などの物語を語ってきたタレント・山田雅人（６５）が３月１４日に静岡・袋井市の「月見の里学遊館」で、両親との親子愛などを加えて再構成した「長嶋茂雄物語」を披露する。当日は「これぞ！ニホンの話芸」と題し、松村邦洋（５８）の漫談・ものまねと立川志らら（５２）の落語という３人の異なる話芸で会場を盛り上げる。山田が今春の巨人・宮崎キャンプを訪れた際、ひなた宮崎県運動公園内の武道館副