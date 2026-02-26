韓国の切り札が、オープン戦で一足先に火花を散らした。ドジャースのキム・ヘソン（金慧成）内野手（２６）が２５日（日本時間２６日）、ダイヤモンドバックスとのオープン戦で３打数２安打１打点、２盗塁。打率を５割（１０打数５安打）まで引き上げ、第６回ＷＢＣへ向け「走攻守の完成度」を一気に示した。そんなキム・ヘソンの躍動ぶりについて、韓国メディア「ＯＳＥＮ」も詳細に伝えている。アピールすべき勝負どころで?