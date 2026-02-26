井原鉄道 井原鉄道は、川辺宿駅（倉敷市真備町川辺）のボランティア駅長に岡山市の企業「サンベルコ」の社員、大原季之さんを任命しました。任期は3月1日からの1年間で再任もあります。 井原鉄道によりますと、ボランティア駅長は、2025年3月に始まったもので、今回が10駅目です。大原さんは、月に2回程度、ホームの清掃などを行います。 サンベルコは、西日本豪雨の際に真備地区の復旧工事に携わり、2023年には川