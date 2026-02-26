江戸・東京の味と技展岡山髙島屋 江戸時代から続く伝統的な工芸品や、今、東京で人気のグルメなどを集めた物産展が岡山市のデパートで始まりました。 （門脇硝子加工所／門脇裕二さん）「線の太さを整える、あと線の配置を考えて」 職人歴30年の手仕事が光る江戸切子のグラス。現代の人の好みに合わせて色や形のバリエーションを豊富に揃えています。 岡山髙島屋で始まった「江戸・東