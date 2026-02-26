通貨オプションボラティリティードル円１週間は８．１％付近に低下 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.145.567.356.82 1MO9.005.808.006.89 3MO9.236.088.357.24 6MO9.356.388.577.46 9MO9.466.708.737.71 1YR9.446.878.827.81 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.998.827.67 1MO8.61