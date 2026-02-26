長井市のアパートで26日午前、流し台のシンクが焼けるぼやがありました。シンクの中には大量の吸い殻があったということです。26日午前8時半ごろ、長井市ままの上にあるアパートで1階の部屋から火災報知器の作動音と窓からの煙に隣人が気付き、119番通報しました。消防が駆けつけたところ、流し台のシンク内に堆積していた大量の吸い殻が燻焼しており、放水により鎮火しました。火は午前8時40分に消し止められ、焼損