タレントの塚本恋乃葉（21）が26日までに自身のインスタグラムを更新。プロ野球広島の“レジェンド”とのUSJ満喫ショットを披露した。「レジェンド前田智徳さんとUSJロケへ行かせていただきました！！！」と書き出すと、映画「ハリー・ポッター」のガウン姿でバタービールを手にした自身と元広島の前田智徳氏の2ショットをアップ。「広島ホームテレビスナックコットン2月26日(木)0時15分〜VTRでロケの様子が放送されます！