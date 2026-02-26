ボートレース鳴門のプレミアムG1「第2回スピードクイーンメモリアル」が26日、3日目の開催を終えた。2日目までオール3連対だった小芦るり華（28＝佐賀）は、3日目4Rで6着。1Mでコースがふさがり不完全燃焼の内容だった。一転して勝ち上がりへ黄色信号がともったが、焦りの色はない。「特訓の気配は凄く良かった。伸びは落とさずに舟の向きがしっかりしてきた。完全に自分の調整に入ってきている」と好感触。仕上がり自体はい