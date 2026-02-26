WBCチェコ代表との練習試合の5回、安打を放ちコーチとタッチを交わすロッテ・桜井＝都城ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するチェコ代表が26日、宮崎県都城市でロッテと練習試合を行った。4番のチェルベンカが2点本塁打を含め2長打を放つなど、順調な調整ぶりをうかがわせた。「強豪チームにしっかりと戦い、勝ち星を挙げることが目標。すしが大好きなので毎日食べている」と笑った。2023年の前回大会で日本と