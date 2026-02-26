福島県南相馬市に本社を置く宇宙スタートアップAstroX株式会社は2026年2月26日、同市の井田川実験場にて小型ハイブリッドロケット「Kogitsune（こぎつね）」の吊下げ発射試験を実施し、姿勢制御を確認したと発表しました。試験は2月14日に実施されたものです。気球とロケットの「Rockoon」システムAstroXが開発を進めている「Rockoon（ロックーン）」は、ロケットを気球で成層圏まで上昇させたのち、空中から宇宙空間に向けて発射